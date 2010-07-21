Destinia.com promete de forma engañosa devolver el dinero del hotel si llueve en vacaciones
Su publicidad oculta que sólo cumplirá su promesa si se alcanza una cantidad de lluvia extremadamente improbable entre junio y agosto. Además, limita la promoción a zonas costeras y no devolverá la totalidad del dinero sino un máximo de 50 euros por día.
FACUA.org
España-21/07/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha advertido a la agencia de viajes Destinia.com que está incurriendo en publicidad engañosa al prometer a los usuarios la devolución del importe del hotel si llueve en sus vacaciones.
«Destinia.com te devuelve el dinero del hote