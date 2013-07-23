Detectado un sistema para tomar el control de móviles a través de la tarjeta SIM
Un atacante podría utilizar el teléfono de la víctima para copiar por completo el contenido de la tarjeta, grabar llamadas, redirigirlas, enviar SMS e incluso, en algunos países, efectuar fraudes de pago.
FACUA.org
Internacional-23/07/2013
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Un reconocido criptólogo e investigador de seguridad alemán, Karsten Nohl, asegura haber logrado hackear las tarjetas SIM que se usan en los móviles para lograr control sobre los terminales.
Según Nohl