Más noticiasHace vulnerable al 13% de los terminales del mundo

Detectado un sistema para tomar el control de móviles a través de la tarjeta SIM

Un atacante podría utilizar el teléfono de la víctima para copiar por completo el contenido de la tarjeta, grabar llamadas, redirigirlas, enviar SMS e incluso, en algunos países, efectuar fraudes de pago.

FACUA.org
Internacional-23/07/2013
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Un reconocido criptólogo e investigador de seguridad alemán, Karsten Nohl, asegura haber logrado hackear las tarjetas SIM que se usan en los móviles para lograr control sobre los terminales.

Según Nohl

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