Detectan 400 casos de estafados por la red de tráfico de células madre
El análisis de los ordenadores intervenidos permitirá conocer nuevos datos sobre el paradero de las muestras desaparecidas.
FACUA.org
España-12/04/2012
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La Guardia Civil ha comprobado hasta el momento que hay 400 afectados por la red afincada en Alicante que presuntamente se dedicaba al tráfico de células madre, y ha detectado otros 300 casos de clientes cuyas muestras se encuentran en perfectas condiciones en laboratorios de distin