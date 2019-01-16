Detectan cacahuete no declarado en cucuruchos de helados de fresa de la marca Ice King, alerta FACUA
La Aesan informa de que el lote afectado es el 8-143, con fecha de caducidad para noviembre de 2020. En España, este producto ha sido distribuido, al menos, en establecimientos de la Comunidad Valenciana.
FACUA.org
España-16/01/2019
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Imagen: flickr.com/freakapotimus (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción avisa de la detección de cacahuete no declarado en helados de fresa de la marca Ice King, procedentes de Reino Unido, que vienen en cajas de cartón de seis cucuruchos de 660 mililitros.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y