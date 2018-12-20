Detectan cacahuetes no declarados en almendras en polvo marca Heera, alerta FACUA
La Aecosan ha tenido conocimiento mediante una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Reino Unido. Se trata de varios lotes de los formatos 100, 300 y 1000 gramos.
FACUA.org
Madrid-20/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado cacahuetes no declarados en almendras en polvo de la marca Heera procedentes de Reino Unido.
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