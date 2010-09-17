Detectan colonias de bacterias nocivas en parte del papel higiénico reciclado fabricado en China
El producto estaba destinado a la exportación a Estados Unidos y Europa. Se han encontrado 18 casos de diferentes marcas.
FACUA.org
Internacional-17/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China ha detectado colonias de bacterias en una parte del papel higiénico reciclado fabricado en el país y que se destina a la exportación para Estados Unidos y Europa, seg&ua