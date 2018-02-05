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Detectan en Euskadi un segundo caso de un bebé afectado por Salmonella Agona tras consumir leche Lactalis

En enero se confirmó otro caso en Barakaldo tras haber tomado leche de la marca Damira, del grupo francés.

FACUA.org / Europa Press
Euskadi-05/02/2018
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El hospital de Basurto ha detectado un segundo caso de un bebé lactante afectado por una infección por Salmonella Agona que presenta antecedentes de consumo de leche maternizada elaborada por el grupo francés Lactalis. La confirmación de la infección por salmone

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