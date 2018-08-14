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Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias Ras El Hanout de la marca Artemis

La Aecosan ha tenido conocimiento a través de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. El lote afectado es el H2933, con fecha de caducidad el 15/07/2020.

FACUA.org
España-14/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción avisa de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado la presencia de gluten no declarado en la mezcla de especias Ras El Hanout de la marca Artemis, fabricada en España.

La Aecosan ha

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