Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias Ras El Hanout de la marca Artemis
La Aecosan ha tenido conocimiento a través de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. El lote afectado es el H2933, con fecha de caducidad el 15/07/2020.
FACUA.org
España-14/08/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción avisa de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado la presencia de gluten no declarado en la mezcla de especias Ras El Hanout de la marca Artemis, fabricada en España.
La Aecosan ha