Detectan leche no declarada en rosquillas de la marca Dulcivapa, alerta FACUA
La Aecosan informa de que el envase afectado es de 300 gramos y posee el lote 059.
FACUA.org
España-09/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: dulcivapa.com
FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de leche no declarada en el etiquetado de unas rosquillas de la marca Dulcivapa. El lote afectado es el número 059 y se presenta en envases de 300 gramos y con fecha de consumo preferente del 28 de mayo.
La Agencia E