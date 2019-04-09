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Detectan leche no declarada en rosquillas de la marca Dulcivapa, alerta FACUA

La Aecosan informa de que el envase afectado es de 300 gramos y posee el lote 059.

FACUA.org
España-09/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de leche no declarada en el etiquetado de unas rosquillas de la marca Dulcivapa. El lote afectado es el número 059 y se presenta en envases de 300 gramos y con fecha de consumo preferente del 28 de mayo.

La Agencia E

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