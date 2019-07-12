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Detectan mostaza no declarada en el etiquetado en pasta de soja con especias Sempio, alerta FACUA

La Aesan informa de que el producto se presenta en tarrina de plástico de 500 gramos y el lote afectado es el 2020.02.27 con fecha de caducidad del 27 de febrero de 2020.

FACUA.org
España-12/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado en pasta de soja con especias de la marca Sempio. En concreto, el lote afectado es el 2020.02.27 con fecha de caducidad del 27 de febrero de 2020.

La alerta la ha publicado la Agencia

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