Detectan posibles conductas anticompetitivas de AENA en el sector de alquiler de coches
La CNC deduce intercambios de información comercial sensible de empresas de alquiler de coches sin conductor arrendatarias de espacios comerciales de la empresa pública.
FACUA.org
España-29/02/2012
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) por posibles prácticas restrictivas y «conductas anticompetitivas» de la competencia, tras las inspecciones realizadas