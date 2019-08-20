Detectan proteína láctea no declarada en perlas de chocolate de plata Dr. Oetker
La Aesan informa de que el envase se presenta en bote de 52 gramos y tienen el código de referencia del producto 5701073061060.
FACUA.org
Andalucía-20/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de proteína láctea no declarada en el etiquetado de perlas de chocolate de plata de la marca Dr. Oetker. En concreto, el envase se presenta en bote de 52 gramos y tienen el código de referencia del producto 5701