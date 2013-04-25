Detectan restos fecales en la comida de los hospitales públicos de Navarra
Los inspectores de Salud Pública señalan las veintidós deficiencias encontradas a la falta de higiene en el servicio de catering.
FACUA.org
España-25/04/2013
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El personal de Salud Pública del Gobierno de Navarra ha afirmado que se han detectado un total de veintidós deficiencias en los controles realizados al nuevo servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra puesto en marcha el 21 de enero de este año y ha destacado qu