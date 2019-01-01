Detectan sulfitos no declarados en buey de mar cocido ultracongelado marca Aligator, alerta FACUA
La Aesan ha tenido conocimiento mediante una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra. Se trata del lote K0036 de 600 gramos.
FACUA.org
España-01/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha detectado sulfitos no declarados en buey de mar cocido ultracongelado de la marca Aligator, procedente de Reino Unido.
La Aesan ha tenido conocimiento a trav&