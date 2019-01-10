Detectan sulfitos no declarados en un zumo de limón concentrado de Piacelli Citrilemon, alerta FACUA
La Aesan informa de que este producto, con fecha de caducidad para el 14 de julio de 2020, ha sido distribuido en una treintena de países, entre ellos España.
FACUA.org
España-10/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha detectado sulfitos no declarados en un zumo de limón concentrado, de la marca Piacelli Citrilemon, con fecha de caducidad para el 14 de julio de 2020.
La