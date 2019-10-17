Detectan trazas de anacardo no declarado en el etiquetado en barritas proteicas PowerBar
La Aesan informa de que se trata de las barritas PowerBar Protein Plus Low Sugar Chocolate Brownie, en cajas de 30 unidades, de 35 gramos, fecha de consumo preferente de septiembre de 2020 y lote 1729.
FACUA.org
España-17/10/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado la presencia de trazas de anacardo no declaradas en el etiquetado de barritas proteicas PowerBar. En concreto, se trata de las barritas PowerBar Protein Plus Low Sugar Chocolate Brownie, en envases de cajas