Detectan trazas de nicotina en agua mineral embotellada en España
Tras un análisis de 58 componentes farmacéuticos en 10 marcas de agua producidas en España, realizado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos.
FACUA.org
España-28/11/2012
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Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han hallado trazas de nicotina en agua mineral embotellada en España, tras un minucioso análisis de 58 componentes farmacéuticos en 10 marcas de agua producidas en España, de las que no han querido precisar los