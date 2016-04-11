Detectan un fraude a la Seguridad Social de ciudadanos búlgaros para acceder a trasplantes de riñón
La Guardia Civil investiga a una veintena de personas que solicitaron entrar en la lista de trasplantes mediante contratos de trabajo ficticios, y de los cuales al menos seis recibieron un órgano.
Europa Press
España-11/04/2016
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La Guardia Civil ha detectado un fraude a la Seguridad Social por el que varios ciudadanos de Bulgaria obtenían contratos ficticios para someterse a tratamientos de diálisis y entrar en lista de espera para recibir un trasplante de riñón.
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