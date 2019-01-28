Detectan una nueva oleada de correos electrónicos que extorsionan a los usuarios con un vídeo sexual
La OSI informa de que el ciberdelincuente amenaza con enviar dicho vídeo a los contactos de la víctima en un plazo de 48 horas si no realiza el pago de una cantidad específica de Bitcoins.
FACUA.org
España-28/01/2019
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) del Ministerio de Economía y Empresa, ha advertido de la detección de una una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos cuya finalidad es extorsionar a sus destinat