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Detectan vulnerabilidades críticas en TikTok que exponen los datos de millones de usuarios

Los fallos de seguridad en la aplicación permitían manipular datos, alterar la privacidad del usuario y acceder y extraer datos personales de las cuentas.

Europa Press
Internacional-09/01/2020
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La empresa de ciberseguridad Check Point ha descubierto varias vulnerabilidades críticas en la red social musical TikTok que exponen los datos de millones de usuarios en todo el mundo, entre ellos información personal confidencial como la dirección de l

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