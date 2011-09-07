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Detenida en Almería una pareja británica que ofrecía falsos alquileres en Internet

Las víctimas, procedentes de Portugal, Gran Bretaña, Francia, Italia o Bélgica se encontraban con las viviendas ocupadas por sus legítimos propietarios.

FACUA.org
Almería-07/09/2011
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Agentes de la Guardia Civil del equipo de Policía Judicial de Garrucha (Almería) han detenido a una pareja de origen británico asentada en Mojácar (Almería), en el marco de la operación Costablanca, acusados de motivar una estafa inmobiliaria a través de Internet al ofrecer pisos de alqu

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