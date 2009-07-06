Detenida una mujer por practicar medicina estética sin titulación en casas y peluquerías
Los tratamientos consistían en inyectar silicona líquida y ácido hialurónico en pómulos, labios y otras partes del rostro.
FACUA.org
España-06/07/2009
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 43 años que realizaba intervenciones de medicina estética sin ningún tipo de titulación y autorización y en casas particulares, peluquerías y centros de estética, según inform