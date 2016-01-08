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Detenidas 13 personas por estafar más de 210.000 euros en alquileres vacacionales ficticios

Los arrestados eran los titulares de las cuentas bancarias donde se realizaban los ingresos ilícitos que aportaron, al menos, 204 afectados.

Europa Press
España-08/01/2016
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La Policía Nacional ha detenido a 13 personas acusadas de conformar un grupo organizado que supuestamente estafó a al menos 204 personas en todo el país a través de falsos alquileres de pisos vacacionales.

Según ha informado la Jefatura Superior de Polic&

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