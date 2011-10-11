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Detenidas 44 personas por expedir titulaciones falsas de vigilante de seguridad

El director y un profesor de un centro de estudios privado vendían diplomas de formación fraudulentos a un precio de entre 500 y 1.000 euros.

FACUA.org
La Rioja-11/10/2011
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cantabria, Navarra, La Rioja y Guipúzcoa a 44 personas que aportaron titulaciones falsas para trabajar como vigilantes de seguridad. Los arrestos son el resultado operativo del análisis de la documentación obtenida en una

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