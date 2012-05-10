Detenidas 88 personas en una operación contra el tráfico de datos personales y empresariales
La información comercializada va desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria, que otorgarían a sus poseedores una "situación prevalente" frente la competencia.
FACUA.org
España-10/05/2012
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La Policía Nacional ha detenido a 88 personas tras realizar 46 registros contra una organización dedicada al tráfico de datos personales y empresariales.
Según un comun