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Detenidas 88 personas en una operación contra el tráfico de datos personales y empresariales

La información comercializada va desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria, que otorgarían a sus poseedores una "situación prevalente" frente la competencia.

FACUA.org
España-10/05/2012
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La Policía Nacional ha detenido a 88 personas tras realizar 46 registros contra una organización dedicada al tráfico de datos personales y empresariales.

Según un comun

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