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Detenidas cuatro personas por falsificar y vender vinos de alta gama por hasta 1.900 euros la botella

En los registros, se encontraron más de 1.600 etiquetas falsificadas de diferentes marcas, entre ellas, Pingus y Flor de Pingus y Vega Sicilia.

Europa Press
España-23/07/2018
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La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, en el marco de la operación Tag, dedicados a la falsificación, distribución y venta de vinos de alta gama en A Coruña, Arroyomolinos (Madrid) y Málaga, a un precio de hasta 1.900 euros cada botella.

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