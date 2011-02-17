Detenidas dos personas por estafar 16.000 euros con créditos para instalar placas solares
Los propios implicados gestionaban el crédito para luego quedarse con el dinero. Hay quince personas afectadas.
FACUA.org
Sevilla-17/02/2011
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Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del distrito Sur han detenido en Sevilla a dos hombres de 37 años sin antecedentes, identificados como Santiago F.N. y Juan Carlos A.V., acusados de estafar 16.000 euros a quince personas a la