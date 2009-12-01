Detenidas dos personas por recibir transferencias fraudulentas a través de Internet
Fueron presuntamente captados con una oferta de trabajo 'online' en el que se ofrecía una forma fácil y rápida de ganar dinero, con un alto beneficio económico.
FACUA.org
España-01/12/2009
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El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en Castellón a un hombre y una mujer de nacionalidad rumana, de 23 y 18 años, ambos vecinos de la capital, por un presunto delito de estafa, tras detectar que eran los beneficiarios de transferencias bancarias fraudulentas por importe