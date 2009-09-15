Detenidas nueve personas de una organización dedicada a la compraventa fraudulenta de vehículos
Se les imputan delitos de supuesta estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil y apropiación indebida.
FACUA.org
Sevilla-15/09/2009
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Agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Rinconada (Sevilla) han desmantelado una organización, a nivel provincial, dedicada presuntamente a la compra de vehículos con documentación robada, deteniendo a nueve personas.
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