Más noticias

Detenidas tres personas acusadas de realizar contratos telefónicos fraudulentos

La Policía Nacional de Castellón había recibido denuncias sobre la contratación y compra de terminales de telefonía y tarjetas bancarias de lo que los perjudicados no tenían constancia.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-27/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agentes de la Policía Nacional de Castellón han detenido a tres personas acusadas de un delito de falsedad documental y estafa, ya que supuestamente realizaban contratos fraudulentos de telefonía, según ha informado en un comunicado este Cuerpo de Seguridad.

El

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos