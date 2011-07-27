Detenidas tres personas acusadas de realizar contratos telefónicos fraudulentos
La Policía Nacional de Castellón había recibido denuncias sobre la contratación y compra de terminales de telefonía y tarjetas bancarias de lo que los perjudicados no tenían constancia.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-27/07/2011
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Agentes de la Policía Nacional de Castellón han detenido a tres personas acusadas de un delito de falsedad documental y estafa, ya que supuestamente realizaban contratos fraudulentos de telefonía, según ha informado en un comunicado este Cuerpo de Seguridad.
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