Detenidas tres personas en Tenerife y Castellón por una estafa de más de 27.000 euros a través de internet
El 'modus operandi' consistía la adquisición de forma fraudulenta información confidencial de las tarjetas de los afectados suplantando webs oficiales de entidades bancarias mediante la réplica de las mismas.
Europa Press
Canarias-28/04/2015
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La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Tenerife y Castellón por un delito continuado de estafa a través de internet por importe superior a 27.000 euros.
El ‘modus operandi’ era a través de la práctica de ‘phishing’, con