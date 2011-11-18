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Detenidas tres personas por cometer estafas con tarjetas de crédito en Internet

Las víctimas presentaron denuncias porque personas desconocidas habían empleado sus tarjetas de crédito, que los denunciantes conservaban en su poder, para realizar multitud de compras a través de Internet.

FACUA.org
España-18/11/2011
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Tres personas residentes en Zaragoza han sido detenidas por cometer distintos delitos de estafa a través de Internet. La detención tuvo lugar este pasado martes en el barrio de La Jota de la capital aragonesa.

Se trata de K.A., de 41 años, el cabe

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