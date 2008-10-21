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Detenidas veintisiete personas que ofrecían títulos universitarios sanitarios por 18.000 euros

Algunas ejercían en residencias de ancianos y clínicas privadas como médico cirujano, fisioterapeuta o recetaban fármacos.

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España-21/10/2008
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a veintisiete personas en dieciocho ciudades de toda España acusadas de falsedad documental e intrusión profesional, en una operación en la que se han intervenido dos academias desde las que se ofrecían expedientes aca

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