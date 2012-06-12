Detenido en Lanzarote por estafar presuntamente 1.800 euros por Internet
El modus operandi consistía en realizar varios cargos por Internet, en paginas web de diferentes empresas anunciadas en Internet como de viajes, telefonía, alimentación y ocio.
FACUA.org
Canarias-12/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Guardia Civil ha detenido a D.B.S., de 38 años de edad y natural de Arrecife (Lanzarote), que presuntamente estafó a través de Internet unos 1.800 euros tras realizar varios cargos por la red en empresas de viajes, telefonía, alimentación y ocio.
La