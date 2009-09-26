Detenido en Sevilla un hombre que estafó 150.000 euros con mensajes a móviles
Instaba a llamar a una línea 905 advirtiendo que una empresa de mensajería debía entregar un paquete.
FACUA.org
Sevilla-26/09/2009
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Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido en Sevilla a un hombre acusado de estafar aproximadamente 150. 000 euros en tres meses a unas 10. 000 personas a través de mensajes a teléfonos móviles que propiciaban llamadas fraudulentas a los n&uacut