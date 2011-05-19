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Detenido en Valladolid por estafar más de 660.000 euros con falsas ofertas de trabajo a través de líneas 807

En la investigación se ha podido comprobar cómo en el periodo de nueve meses se efectuaron más de 97.000 llamadas.

FACUA.org
España-19/05/2011
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La Policía Nacional de Valladolid detuvo a un vallisoletano de 34 años, A.M.G., vecino de Fuensaldaña, como autor de un delito de estafa por valor de 660.000 euros presuntamente cometido mediante la utilización de líneas telefónicas 807,

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