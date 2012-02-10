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Detenido por ofrecer en eBay ordenadores a bajo precio que nunca llegaban a su destino

Una vez que el comprador había ingresado el dinero en la cuenta, el presunto estafador procedía a extraer de forma inmediata las cantidades abonadas.

FACUA.org
España-10/02/2012
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La Policía Nacional ha detenido a un joven de 28 años, con iniciales G.C.P, como presunto autor de diversas estafas en la venta de productos a través de Internet, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

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