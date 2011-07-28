Detenido por realizar labores de dentista sin tener titulación en Los Palacios
Un representante del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla denunció ante la Guardia Civil a una persona que, al parecer, estaba realizando labores de dentista cuando era protésico dental.
FACUA.org
Sevilla-28/07/2011
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La Guardia Civil ha detenido a una persona, identificada como D.P.M., por un supuesto delito de intrusismo profesional, debido a que realizaba en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca labores de dentista cuando su titulación no se lo permite.
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