Detenido por supuesta estafa un agente bancario en Cádiz
Tras contratar depósitos a plazo fijo con altos intereses, los clientes comprobaban en otras sucursales del Santander que los ingresos no adjuntaban ninguna cantidad.
FACUA.org
Cádiz-26/01/2012
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La Guardia Civil ha detenido a una persona en Medina Sidonia (Cádiz) acusada de estafar presuntamente, desde la agencia de seguros en la que trabajaba, a varios clientes apoderándose del dinero que invirtieron en seguros en el Banco Santander de la localidad gaditana.
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