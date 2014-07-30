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Detenidos dos autores del fraude telefónico denunciado por FACUA que usaba como gancho a 'Juego de Tronos'

La página castingjuegodetronos.com, eliminada tras la alerta de la asociación, simulaba ser la web del casting para la serie y ofrecía un número de teléfono de tarificación especial.

FACUA.org
España-30/07/2014
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La Policía ha detenido en Ibiza a dos autores del fraude telefónico que denunció FACUA-Consumidores en Acción que usaba como gancho el casting para la serie de televisión estadounidense Jueg

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