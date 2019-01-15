Detenidos dos fundadores de iDental acusados de defraudar 60 millones de euros
El juez les imputa delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Europa Press
España-15/01/2019
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado la detención de los dos fundadores de iDental, acusados de defraudar 60 millones de euros, en el marco de la macrocausa que investiga las clínicas odontológicas. Hay ot