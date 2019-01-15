Más noticias

Detenidos dos fundadores de iDental acusados de defraudar 60 millones de euros

El juez les imputa delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Europa Press
España-15/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado la detención de los dos fundadores de iDental, acusados de defraudar 60 millones de euros, en el marco de la macrocausa que investiga las clínicas odontológicas. Hay ot

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos