Detenidos dos inspectores de la CHG acusados de cobrar por permitir irregularidades en riegos
La investigación de la Policía indica que se falseaban actas de inspección e informes de actuación afirmando la inexistencia de uso de pozos o reduciendo la superficie de regadío.
Europa Press
Sevilla-02/05/2019
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Imagen: Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a dos trabajadores de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y responsables de las labores de vigilancia e inspección del dominio público