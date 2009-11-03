Más noticias

Detenidos dos presuntos integrantes de organizaciones dedicadas a realizar estafas por Internet

Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado septiembre tras detectarse transferencias fraudulentas a través de la banca electrónica.

FACUA.org
España-03/11/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Castellón a una mujer de 38 años y en Villarreal a un joven de 26 años, ambos por un presunto delito de estafa, tras detectar que eran los beneficiarios de transferencias bancarias fraudulentas por un importe de 2.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos