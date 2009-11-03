Detenidos dos presuntos integrantes de organizaciones dedicadas a realizar estafas por Internet
Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado septiembre tras detectarse transferencias fraudulentas a través de la banca electrónica.
FACUA.org
España-03/11/2009
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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Castellón a una mujer de 38 años y en Villarreal a un joven de 26 años, ambos por un presunto delito de estafa, tras detectar que eran los beneficiarios de transferencias bancarias fraudulentas por un importe de 2.