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Detenidos los responsables de tres empresas que captaban captaban niños para supuestas selecciones artísticas

Se trata de ATM Record, Kast Imagen y Book Films.

FACUA.org
España-28/06/1999
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Tres directivos de las empresas ATM Record, Kast Imagen y Book Films han sido detenidos como supuestos autores de cientos de estafas a familias de diferentes localidades españolas relacionadas con la selección de niños para trabajar en el mundo de la publicidad. Estas empresa

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