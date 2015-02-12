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Detenidos tres altos cargos de una filial de la distribuidora Cofares en España por tráfico de fármacos

Los arrestos se encuadran dentro de una operación nacional contra la exportación ilegal de medicamentos.

FACUA.org
España-12/02/2015
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La Guardia Civil ha detenido a tres responsables de la firma Euroserv Alicante, compañía absorbida por la empresa de distribución Cofares hace poco más de cuatro años, por sacar, presuntamente, los fármacos del circuito legal de precio intervenido para ve

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