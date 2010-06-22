Detenidos tres gerentes de una empresa que comercializaba software con 'bombas lógicas'
Provocaban un error informático que obligaba a los usuarios a contratar el servicio técnico de la compañía.
FACUA.org
Andalucía-22/06/2010
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La Guardia Civil en la denominada operación ‘Cordobés’, desarrollada en las provincias de Sevilla y Córdoba, ha detenido a los tres gerentes de una empresa dedicada a la venta de software a medida para pequeñas y medianas empresas que contenía