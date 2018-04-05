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Detienen a dos estudiantes de la UPV por hackear el sistema informático para cambiar sus notas

La policía les acusa de los delitos de falsedad de documento público, revelación de secretos y acceso ilícito a datos y programas informáticos.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/04/2018
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La Policía Nacional ha detenido a dos estudiantes de la Universitat de Politècnica de València tras acceder presuntamente al sistema informático de la universidad y apropiarse de las claves de unos cuarenta profesores para así poder cambiar sus notas. Se les acu

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