Detienen al administrador del laboratorio que etiquetó mal un sulfato que pudo causar la muerte de un usuario
Los Mossos atribuyen un delito de homicidio imprudente al detenido, que ya tenía antecedentes por un delito contra la salud pública.
FACUA.org
Cataluña-24/04/2008
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron esta mañana al administrador del laboratorio farmacéutico Genox Farma SL en Lliçà de Vall (Barcelona), Javier S.F., que supuestamente se equivocó al etiquetar un producto que por error contenía sulfato de manganeso, en luga