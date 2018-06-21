Deutsche Bank pagará una multa de 177 millones de euros en EEUU por manipular el tipo de cambio
Entre 2007 y 2013, el banco incurrió de forma reiterada en prácticas impropias, inseguras y poco sólidas en su negocio de divisas.
Europa Press
Internacional-21/06/2018
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Sede de Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania. | Imagen: flickr.com/cfaobam (CC BY 2.0).
Deutsche Bank tendrá que pagar una multa de 177 millones de euros (205 millones de dólares) como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) por violar las leyes bancarias neoyorquinas, incluyendo esfuerzos para tratar de m