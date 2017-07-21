Díaz a la presidenta de FACUA: "los abusos en festivales y aeropuertos no son competencia de Andalucía"
En el Pleno del Consejo Andaluz de Turismo, Olga Ruiz ha reclamado medidas a la presidenta de la Junta, que dice que la responsabilidad la tienen los ayuntamientos y el Ministerio de Fomento.
FACUA.org
Andalucía-21/07/2017
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, ha reclamado este viernes a Susana Díaz en el Pleno del Consejo Andaluz de Turismo que articule medidas para proteger los derechos de los usuarios que están sufriendo crecientes abusos en actividades turí